Культура
18:53, 25 февраля 2026Культура

Глава СПЧ высказался о будущем Музея истории ГУЛАГа

Глава СПЧ Фадеев заявил, что необходимо сохранить архивы Музея истории ГУЛАГа
Андрей Шеньшаков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался о будущем экспозиции и архивов Музея истории ГУЛАГа. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

По словам Фадеева, архивы музея необходимо сохранить, даже после смены тематики и названия.

«Надо в какой-то форме сохранить фонды этого музея, работу научную, которая велась. Как это будет организовано, я не знаю», — заявил он.

Говоря о причинах закрытия прежней экспозиции музея, он предположил, что «некоторым казалось, что тема репрессий используется врагами России против России».

Ранее стало известно, что Музей истории ГУЛАГа, который закрылся в 2024 году, сменит название и тематику экспозиции. Новая экспозиция будет посвящена «памяти жертв геноцида советского народа».

