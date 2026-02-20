Реклама

16:12, 20 февраля 2026Культура

Музей истории ГУЛАГа в Москве сменит название и тематику

Музей истории ГУЛАГа будет посвящен преступлениям нацизма и сменит название
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Музей истории ГУЛАГа, который закрылся в 2024 году, сменит название и тематику экспозиции. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

На момент написания материала вместо главной страницы сайта висит заглушка с текстом, анонсирующим открытие Музея Памяти.

«Музей будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Музей истории ГУЛАГа открылся в 2001 году и был посвящен памяти жертв коммунистический репрессий. Известно, что сейчас в музее проводится масштабный ремонт и подготовка интерактивных экспонатов к запуску. Точная дата открытия новой экспозиции пока неизвестна.

В начале 2025 года глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова была назначена директором Музея истории ГУЛАГа. Предыдущим руководителем был Роман Романов, который занимал должность с 2012 года.

