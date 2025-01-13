Стала известна судьба закрытого из-за нарушений Музея истории ГУЛАГа

Анну Трапкову назначили директором Музея истории ГУЛАГа, закрытого в ноябре

Глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова была назначена директором Музея истории ГУЛАГа. Об этом сообщает издание «Интерфакс», ссылаясь на источники в самом музее.

Ранее Трапкова занимала должность заместителя гендиректора музея «Гараж», а также была заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Музей истории ГУЛАГа открылся в 2001 году. Экспозиция посвящена памяти жертв репрессий. Предыдущим руководителем был Роман Романов, который занимал должность с 2012 года.

В ноябре стало известно, что Музей истории ГУЛАГа был закрыт для посещения из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Департамент культуры столицы сообщал, что работа над устранением проблем уже ведется.