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08:22, 14 ноября 2024Россия

В Москве приостановил работу музей истории ГУЛАГа

В Москве из-за нарушений пожарной безопасности приостановил работу музей ГУЛАГа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Москве с четверга, 14 ноября, приостановил работу музей истории ГУЛАГа. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В музее добавили, что согласно заключению специалистов, выявленные нарушения угрожают безопасности посетителей музея, и они должны быть устранены. Из-за временного закрытия музея посетители смогут вернуть билеты, приобретенные на мероприятия и посещения экспозиций.

Музей ГУЛАГа расположен в центре Москвы на 1-м Самотечном переулке. Его основали в 2001 году, экспозиция музея открылась три года спустя. Создателем музея был Антон Антонов-Овсеенко — его родители и он сам попали под репрессии в СССР. Основатель музея провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности около 13 лет, его вместе с отцом впоследствии реабилитировали.

ЖЗЛ
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