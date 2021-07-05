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В России выявили 24 353 новых случая коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России за последние 24 часа выявили 24 353 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 635 294, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

24 353
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6557), Московской области (2651) и Санкт-Петербурге (1828). Меньше всего — в Магаданской области (25), в Еврейской автономной области (24) и Ненецком автономном округе (8).

За минувшие сутки в стране умерли 654 человека, всего с начала пандемии — 138 579.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 540, общий — 5 083 441.

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