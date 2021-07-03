Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

Вакцинация от коронавируса в Москве набрала хорошие обороты. Общее число сделавших хотя бы одну прививку превысило 2,7 миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что ежедневно в столице вакцинируются от 60 до 70 тысяч человек. «В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки», — добавил градоначальник.

Собянин также поблагодарил всех привитых людей за ответственное отношение к здоровью.

«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит, мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», — заключил мэр Москвы.

Ранее в июле Собянин объявил о начале повторной вакцинации от коронавируса в столице. В городских поликлиниках запись на нее будет открыта с 5 июля. Сделать это можно будет в 12 медучреждениях столицы любым препаратом, который зарегистрирован в России. По словам мэра, на данный момент в Москве есть двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался первый раз.