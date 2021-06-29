Собянин назвал число записавшихся на прививку от COVID-19 москвичей

Число записей на вакцинацию от COVID-19 в Москве за сутки достигло 87 тысяч. Такое количество назвал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, это довольно высокий уровень.

«Благодаря тем требованиям, которые были предъявлены к сфере услуг, а также к доступу в общепит, количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю», — уточнил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается крайне сложной. По его утверждению, в городских больницах занято почти 15 тысяч коек.