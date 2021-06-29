В Москве утвердили меры поддержки общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры антикризисной поддержки предприятий общепита. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, им предложат отсрочку по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.

«В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Уточняется, что максимальный размер субсидии составляет миллион рублей, а деньги можно потратить, например, на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса; компенсацию затрат на мероприятия по профилактике COVID-19, а также обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на вторник, 29 июня, в стране выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (6209), Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374). За последние сутки в стране умерли 652 человека, всего с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 134 545 смертей.