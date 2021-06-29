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В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России за минувшие 24 часа выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 493 557. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции во вторник, 29 июня.

20 616
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (6209), Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Еврейской автономной области (15), Магаданской области (10), Ненецком автономном округе (6) и Чукотской автономном округе (5).

За последние сутки в стране скончались 652 человека, всего с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 134 545 смертей.

Число выписанных пациентов за минувшие 24 часа составило 14 697. Всего выздоровели 4 984 037 человек.

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