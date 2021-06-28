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Мурашко отказался ставить точку в вопросе происхождения коронавируса

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отказался ставить точку в вопросе происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для исследования происхождения коронавируса специалисты проводили инспекции, ведь его появление и в настоящее время вызывает много вопросов. На данный момент говорить о том, что вирус имеет искусственное происхождение, нельзя, отметил Мурашко.

Ранее в центре «Вектор» поставили точку в вопросе происхождения коронавируса. По словам гендиректора центра Рината Максютова, в настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в природном происхождении вируса.

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