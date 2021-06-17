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В центре «Вектор» поставили точку в вопросе происхождения коронавируса

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Среди экспертов нет сомнений в природном происхождении коронавируса. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует ТАСС.

«В настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в природном происхождении нового коронавируса», — сказал он.

20 мая в США заявили о существовании «серьезных косвенных доказательств» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Власти Китая при этом указывали на вероятность утечки вируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик и запросили у Всемирной организации здравоохранения проведение международного расследования.

13 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. Он указал, что со стороны Пекина не было необходимой прозрачности и сотрудничества в начале расследования.

Позднее ведущая специалистка Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла данную версию. По ее словам, заявления об утечке вируса из китайской лаборатории ничем не обоснованы. Она также назвала ложными сообщения о тяжелой болезни сотрудников института до начала пандемии.

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