В США заявили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории

Имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Об этом со ссылкой на доклад республиканцев из комитета палаты представителей США сообщил сайт канала FOX News.

По данным комитета, имеется информация об инфекциях из-за утечек из китайских лабораторий и предупреждения американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности. Эти сообщения датированы 2017 годом.

В публикации говорится, что к институту в Ухане причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ней людей появлялись уже осенью 2019 года. Республиканцы также указали на нежелание сотрудничать со стороны Китая — Пекин противодействовал международным усилиям по установлению реального источника коронавируса.

Как сообщалось ранее в мае, международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.