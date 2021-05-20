Мир
 
Последние новости
Белый дом признал неспособность остановить строительство «Северного потока-2»
В Евросоюзе назвали дату введения коронавирусных сертификатов
Огромная змея с сотней зубов помешала семье смотреть телевизор
Дорожные штрафы предложили автоматически списывать со счетов нарушителей
Попова раскрыла самое частое место заражения коронавирусом
В российском лесу нашли драгоценностей на 160 миллионов рублей
В России подтвердили случаи заражения индийским штаммом коронавируса
«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше
Девушка поделилась неловким случаем интима в отеле и удивила пользователей сети
Новости партнеров

В США заявили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ann Wang / Reuters

Имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Об этом со ссылкой на доклад республиканцев из комитета палаты представителей США сообщил сайт канала FOX News.

По данным комитета, имеется информация об инфекциях из-за утечек из китайских лабораторий и предупреждения американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности. Эти сообщения датированы 2017 годом.

В публикации говорится, что к институту в Ухане причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ней людей появлялись уже осенью 2019 года. Республиканцы также указали на нежелание сотрудничать со стороны Китая — Пекин противодействовал международным усилиям по установлению реального источника коронавируса.

Как сообщалось ранее в мае, международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
House Intel Republicans say 'significant circumstantial evidence' of COVID Wuhan lab leak
Ученые признали возможность утечки коронавируса из лаборатории
Володин допустил утечку коронавируса из американской лаборатории