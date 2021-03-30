ВОЗ выпустила доклад о происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Как и сообщалось ранее, в докладе говорится, что пандемия — скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Доклад опубликован на сайте организации.

Содержание документа совпадает с тем, что было обнародовано неофициально днем ранее: в ВОЗ пришли к выводу, что вирус попал к человеку от летучих мышей через других животных. Схожий коронавирус способны подхватить норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.

Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось. Как отмечалось ранее, связь COVID-19 с рынком в Ухане не удалось доказать.

Группа экспертов ВОЗ изучала вопрос происхождения коронавируса в Китае в течение месяца в начале этого года.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К настоящему времени в мире коронавирусом заразились свыше 127,3 миллиона человек, из них более 2,7 миллиона скончались.

Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.