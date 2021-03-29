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ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям

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Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описали путь коронавируса от летучих мышей к человеку. По их мнению, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных, передает со ссылкой на доклад организации агентство Associated Press (АР).

Ученые указывают на то, что вирус находили у броненосцев, норок и кошек — эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.

Версию, согласно которой пандемия — результат утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать. По иным вариантам расследование рекомендуется продолжать. В AP отметили, что предоставленный журналистам доклад — лишь предварительная версия документа, итоговую выпустят в течение нескольких дней.

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AP Exclusive: WHO report says animals likely source of COVID