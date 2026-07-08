Главный тренер сборной Египта обвинил ФИФА в поражении команды от Аргентины

Главный тренер сборной Египта Хассан счел несправедливой победу Аргентины в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в поражении команды от Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Его слова приводит Haberler.com.

«Мы выглядели лучше действующих чемпионов во всем, но на результат повлияли как внутренние факторы, так и внешние. Возможно, они хотели удержать чемпиона мира в этом соревновании, чтобы Месси оставался в числе претендентов», — сказал Хассан.

Главный тренер египтян счел несправедливой победу аргентинцев. «Это беззаконие. Я сказал рефери, что это незаслуженная победа сборной Аргентины. Как только я вернусь домой, я больше никогда не буду смотреть чемпионат мира, потому что в нем нет справедливости. Он превратился в маркетинговую индустрию», — заявил Хассан.

Сборная Аргентины обыграла Египет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 3:2. В четвертьфинального мирового первенства аргентинцы сыграют с командой Швейцарии. Матч пройдет 12 июля в Канзас-сити, он начнется в 04:00 по московскому времени.