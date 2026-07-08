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07:54, 8 июля 2026Спорт

Стали известный все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу

Определились все участники 1/4 чемпионата мира по футболу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во вторник, 7 июля, прошли последние матчи 1/8 финала турнира. Таким образом, 9 июля в Бостоне Франция сыграет с Марокко, 10 июля в Лос-Анджелесе состоится матч ИспанияБельгия, 11 июля в Майами встретятся Норвегия и Англия, в этот же день в Канзас-Сити на поле выйдут Аргентина и Швейцария.

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. В серии пенальти швейцарцы оказались сильнее со счетом 4:3.

Аргентинцы в 1/8 финала ЧМ-2026 обыграли сборную Египта со счетом 3:2. К 67-й минуте южноамериканская сборная уступала со счетом 0:2, но голы Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса, забитые в промежутке с 79-й по 92-ю минуты, принесли ей победу.

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