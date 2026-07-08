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01:53, 8 июля 2026Спорт

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Lee Smith / Reuters

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное и дополнительное время матча команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти швейцарцы оказались сильнее со счетом 4:3.

В 1/4 финала сборная Швейцарии встретится с Аргентиной. Матч пройдет 12 июля в Канзас-сити, он начнется в 04:00 по московскому времени.

Аргентинцы в 1/8 финала ЧМ-2026 обыграли сборную Египта со счетом 3:2. К 67-й минуте южноамериканская сборная уступала со счетом 0:2, но голы Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса, забитые в промежутке с 79-й по 92-ю минуты, принесли ей победу.

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