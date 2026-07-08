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07:53, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Президента Финляндии предупредили о возможном конфликте с Трампом из-за России

Журналист Христофору: Слова Стубба об ударах вглубь территории России разозлят Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, что НАТО одобряет удары по России. Об этом Христофору высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору предупредил, что после слов о России Стуббу грозит возможный конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

«Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит», — отметил он.

По мнению журналиста, финский лидер работает на публику, чтобы создать впечатление мнимой победы Киева и скрыть последствия российских ударов.

Ранее Стубб заявил, что все лидеры НАТО поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. По его словам, государства также полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок Киеву.

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