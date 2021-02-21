Мир
 
Последние новости
В США пригрозили ответить России «не просто санкциями»
Инфекционист перечислил симптомы птичьего гриппа
Первая запись на стрижку после локдауна обогатила парикмахера
Доктор Мясников назвал самый полезный продукт
Проигнорировавшие звонки о женских криках полицейские пойдут под суд
Американская гольфистка ответила на шутку о ее заметном нижнем белье
«Манчестер Сити» выиграл 13-й матч подряд в АПЛ
Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт
В ФСБ раскрыли способ выявления террористов в аэропортах
Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о недоверии к Китаю по данным о коронавирусе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Peter / Reuters

США не доверяют Китаю в вопросе расследования причин возникновения коронавируса, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан интервью телеканалу CBS.

По его словам, Вашингтон рассчитывает получить заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире», — сказал помощник Джо Байдена. В настоящее время Пекин не демонстрирует достаточной открытости, добавил Салливан.

Он призвал ВОЗ и Китай активнее действовать в этом вопросе. Салливан напомнил, что организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане. «ВОЗ предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить, где конкретно появился вирус», — заключил помощник главы государства.

13 февраля США выразили беспокойство в связи с первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Китайские власти отказались передать ВОЗ данные о самых первых днях вспышки эпидемии.

Международная группа экспертов с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Transcript: Jake Sullivan on "Face the Nation," February 21, 2021
США продолжили спорить с ВОЗ о версии появления коронавируса
В ВОЗ раскрыли данные о запоздалом объявлении пандемии в Китае
Китай ответил на критику США по работе ВОЗ в Ухане
В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса