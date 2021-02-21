В США заявили о недоверии к Китаю по данным о коронавирусе

США не доверяют Китаю в вопросе расследования причин возникновения коронавируса, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан интервью телеканалу CBS.

По его словам, Вашингтон рассчитывает получить заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире», — сказал помощник Джо Байдена. В настоящее время Пекин не демонстрирует достаточной открытости, добавил Салливан.

Он призвал ВОЗ и Китай активнее действовать в этом вопросе. Салливан напомнил, что организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане. «ВОЗ предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить, где конкретно появился вирус», — заключил помощник главы государства.

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13 февраля США выразили беспокойство в связи с первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Китайские власти отказались передать ВОЗ данные о самых первых днях вспышки эпидемии.

Международная группа экспертов с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19.