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США оказались обеспокоены выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

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Aly Song / Reuters

США оказались обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Ранее ВОЗ назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Салливан отметил, что остаются вопросы, как эксперты пришли к этим выводам.

Важно, чтобы доклад был независимым, а выводы экспертов — свободны от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства, заявил он. КНР должен предоставить данные о самых первых днях вспышки заболевания, добавил советник президента.

Ранее китайские власти отказались передать ВОЗ такие данные. Международная группа экспертов с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19.

Они заявили, что неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок. Член международной миссии доктор Тея Фишер заявила, что несоответствий между проанализированными китайской стороной данными и сведениями, которые специалисты ВОЗ собрали в Ухане, нет. Однако для более глубокого исследования необходим доступ к исходным необработанным данным.

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