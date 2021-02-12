В ВОЗ раскрыли претензию Китаю из-за расследования причин пандемии

Китайские власти отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в стране. С такой претензией выступил ряд специалистов международной миссии, передает The Wall Street Journal.

Австралийский ученый Доминик Дуайер объяснил, что Пекин показал экспертам лишь пару образцов. «Это не то же самое, что предоставить их все, что является стандартным для эпидемиологических расследований», — отметил он. По словам эксперта, речь идет о 174 случаях заражения коронавирусом, выявленных в декабре 2019 года, и о вероятных случаях более раннего инфицирования, которые еще не получили подтверждения.

Так, Пекин предложил команде ученых ознакомиться с готовым анализом этих сведений и обобщением, согласно которым никаких доказательств более раннего распространения вируса в Ухане выявлено не было. Дуайер подчеркнул, что отказ предоставить исходные данные привел к острым дискуссиям между китайскими экспертами и членами команды ВОЗ.

Член международной миссии доктор Тея Фишер в свою очередь добавила, что несоответствий между проанализированными китайской стороной обобщенными данными и сведениями, которые специалисты ВОЗ собрали в Ухане, нет. Однако для более глубокого исследования необходим доступ к исходным необработанным данным. «Вирус определенно циркулировал в популяции до того, как стало известно о первых серьезных клинических случаях», — заключила она.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин? Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?

Ранее эксперты ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Они считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено. Так, еще в октябре того года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе. Тем не менее пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты. Специалисты призвали власти Китая провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов с тем, чтобы точно определить происхождение заболевания.

9 февраля сообщалось, что члены международной миссии отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории.