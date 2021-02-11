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ВОЗ высказалась о начале новой пандемии из-за мутаций коронавируса

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Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мутации коронавируса не приведут к началу новой пандемии, но необходимо сохранять бдительность. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью испанской газете El Pais.

По словам Клюге, возникновение новых мутаций коронавируса — суровое напоминание о том, что вирус никуда не делся. При этом он отметил, что мутации являются естественной эволюцией вирусов, которые стремятся приспособиться к своему новому носителю — человеку. «Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», — подчеркнул Клюге.

Глава европейского бюро ВОЗ отметил, что мутации способны вызывать повторные заражения у тех, кто уже переболел COVID-19. Кроме того, более заразные разновидности вируса распространяются быстрее, поэтому создают сильную нагрузку на системы здравоохранения. «Наконец, потому что они могут повлиять на эффективность вакцин. Даже у самого обычного и знакомого нам гриппа появляются мутации, для которых нужны несколько иные вакцины», — заявил Клюге.

Ранее ВОЗ сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

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