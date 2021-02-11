В ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным американского издания, специалисты ВОЗ считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено. Эксперты отмечают, что еще в октябре того года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе. Тем не менее пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.

Члены экспертной группы также призвали власти Китая провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов с тем, чтобы точно определить происхождение заболевания.

Ранее эксперт ВОЗ от России Владимир Дедков оценил версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. По его словам, представить утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии очень сложно, так как сама лаборатория устроена выше всяких похвал.