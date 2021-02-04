Эксперт ВОЗ от России оценил версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Представить утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии очень сложно, так как сама лаборатория устроена выше всяких похвал. Таким образом версию о происхождении COVID-19 из китайского института оценил эксперт Всемирной организации здоровья (ВОЗ) от России Владимир Дедков, его цитирует РИА Новости.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал», — подчеркнул специалист, добавив, что нет ни предпосылок, ни фактов, говорящих о том, что вирус распространился именно из лаборатории.

Ранее член команды ВОЗ в Ухане британский ученый, доктор Питер Дашак не исключил теорию об утечке инфекции. Группа специалистов провела в институте вирусологии четыре часа, посетив в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи о происхождении коронавируса.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На КНР также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.