Директор лаборатории в Ухане прокомментировал информацию об утечке вируса

Директор вирусной лаборатории в китайском Ухане, в котором началась вспышка коронавируса, прокомментировал информацию о возможной утечке инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Юань Жимин (Yuan Zhiming) заявил, что без его разрешения в здание лаборатории «не может влететь даже комар», поскольку в учреждении обеспечены все необходимые меры безопасности. «Когда некоторые люди предполагали, что мы проводим эксперименты над животными для их продажи или что эти животные могут сбежать из лаборатории, они фактически не имели представления об устройстве и работе нашей лаборатории», — сказал он.

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В Уханьской национальной лаборатории биологической безопасности при Академии наук Китая, также известной как лаборатория P4, хранится более 1,5 тысячи штаммов различных вирусов, отмечает Daily Mail.

Ранее британская газета The Sunday Times опубликовала результаты расследования, из которого следует, что в Китае в 2012 году могла произойти вспышка вируса, наиболее близкого генетически к SARS-CoV-2. Авторы расследования выяснили, что образцы потенциально смертельного вируса более шести лет хранились в институте вирусологии в китайском городе Ухань. Они утверждают, что изначально коронавирус изучался под названием RaBtCov/4991, впоследствии его переименовали в RaTG13, а исследователи умолчали о возможной его связи со вспышкой в 2012 году.

8 мая президент США Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус вышел за пределы китайской лаборатории из-за некомпетентности. В середине апреля американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии.

Строительство лаборатории в Ухане началось в 2003 году после вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), называемого в СМИ атипичной пневмонией.

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