Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса . Его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ. «Будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — пояснил он.

Эйдельман подчеркнул, что сейчас наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, которая была предсказана еще весной. «Если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке, и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — утверждает эксперт.

Общее число зараженных в мире превысило 11 миллионов. За прошедшие сутки зафиксировали более 207 тысяч заболевших COVID-19. За все время пандемии скончались 528 953 зараженных, более 6 миллионов человек выздоровели.

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