В России вылечилось более 440 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки вылечилось еще 8986 зараженных коронавирусом. Общее число выздоровевших превысило 446 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 4 июля.

446 879 человек выздоровели в России после заражения коронавирусом

В Москве за день поправились 1620 жителей.

Всего с начала пандемии в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано более десяти тысяч случаев летальных исходов. В мире за весь период выздоровели 5,8 миллиона человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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