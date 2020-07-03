В России вылечилось почти 440 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки вылечилось еще 8915 зараженных коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 438 тысячам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день поправилось 1591 жителей, в Подмосковье — 596, Петербурге — 491. Следом идут Воронежская (322), Ростовская (271), Нижегородская (251) области.

Сто и больше выписанных пациентов насчитывается в Красноярском, Пермском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском округе, Кабардино-Балкарии, Якутии, Свердловской, Иркутской, Саратовской, Волгоградской, Новосибирской, Калужской, Ульяновской, Астраханской, Рязанской, Курской, Самарской, Ярославской, Ивановской, Белгородской, Орловской, Владимирской, Псковской областях.

За все время эпидемии в стране выявлено около 668 тысяч фактов инфицирования. 220 тысяч человек остаются активными носителями вируса. 9859 больных умерло. Страна находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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