В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

После пандемии коронавируса россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля. Такой срок назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью «Интерфаксу».

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — сказал министр.

Он пояснил, что под нормальной жизнью имеет ввиду походы на концерты, работу из офиса, полеты на самолетах, полноценный отдых.

Мурашко добавил, что сейчас необходимо продолжать носить маски в людных местах и закрытых помещениях, а также систематически менять их. Средства защиты потребуются, пока не появится надежное средство профилактики и лечения инфекции, а у населения не выработается коллективный иммунитет.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи говорил, что Соединенные Штаты вернутся к нормальной жизни не ранее чем через год. В течение этого периода возможны новые вспышки коронавируса.

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