Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни

С какими-то долгосрочными прогнозами специалисты выступают весьма осторожно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении к нормальной жизни через год. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 июня.

Материалы по теме Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?

«Этой информацией обладает Сергей Семенович применительно к Москве. Применительно к стране специалисты констатируют положительную динамику», — сказал Песков.

Ранее в четверг столичный градоначальник допустил, что через год москвичи полностью вернутся к прежнему образу жизни. При этом, по его словам, масочный режим может быть продлен до середины осени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!