Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни

С какими-то долгосрочными прогнозами специалисты выступают весьма осторожно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении к нормальной жизни через год. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 июня.
«Этой информацией обладает Сергей Семенович применительно к Москве. Применительно к стране специалисты констатируют положительную динамику», — сказал Песков.
Ранее в четверг столичный градоначальник допустил, что через год москвичи полностью вернутся к прежнему образу жизни. При этом, по его словам, масочный режим может быть продлен до середины осени.
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