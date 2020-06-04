Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается «от октября до февраля». По словам Собянина, «хочется верить», что первые партии вакцины будут получены в октябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!