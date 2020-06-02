Собянин назвал способные противостоять коронавирусу технологии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса показала необходимость развития цифровой инфраструктуры и бесконтактных технологий. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице во «ВКонтакте» по итогам международного онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим.

«Когда лондонский градоначальник сказал, что всегда хотел быть мэром, который строит мосты, а не стены, я понял, что в эти дни мы все переживаем похожие эмоции», — признался мэр. По его словам, города нуждаются в таких технологиях, благодаря которым граждане смогут противостоять новой угрозе.

Столичный градоначальник подтвердил, что жителям городов необходимо привыкать к новой реальности, так как сроки победы над пандемией неизвестны. Кроме того, важна социальная ответственность: скорость распространения коронавируса зависит от соблюдения дистанции между людьми и ношения средств индивидуальной защиты. Также коронавирус позволил по-новому взглянуть на систему здравоохранения и ее потребности, заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что основой борьбы с COVID-19 станет вакцина, первые партии которой Москва рассчитывает получить уже осенью. «До тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе», — сказал он.

Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Так, москвичам позволили гулять, заниматься спортом при условии соблюдения перчаточного и масочного режима. Помимо этого открылись парки, автомобильные салоны, непродовольственные магазины, а также ряд точек по оказанию услуг. Остался запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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