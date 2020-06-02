В Москве опровергли сообщения о первых заразившихся коронавирусом в январе

Власти Москвы опровергли сообщения, в которых утверждалось, что первые заразившиеся коронавирусом появились в столице в январе. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко, передает ТАСС.

Информация о том, что первые больные COVID-19 появились в середине января, не соответствует действительности, заверил он. По словам Лысенко, в это время специалисты ДИТ начали работать над техническими решениями, которые могли быть использованы для борьбы с распространением инфекции.

Он напомнил, что Китай объявил о вспышке коронавируса в конце декабря. Несмотря на то что случаев заражения в России на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта, заключил руководитель ДИТ.

Ранее СМИ сообщили, что Лысенко в интервью якобы сообщил о появлении вируса в столице в середине или конце января. Утверждалось, что с этого момента из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме с момента распространения COVID-19 в Москве.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерли более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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