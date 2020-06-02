Собянин назвал основу эффективной борьбы с COVID-19

Основой борьбы с COVID-19 станет вакцина, первые партии которой Москва рассчитывает получить уже осенью. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости во вторник, 2 июня.

«До тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе», — заявил градоначальник, назвав разрабатываемые вакцины «очень перспективными».

Ранее стало известно, что в случае успешных испытаний вакцины от COVID-19 массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Такие сроки назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», — сказал он, подчеркнув, что работа над вакциной «идет полным ходом».

28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.

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