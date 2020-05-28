Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса, сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович. Об этом передает РИА Новости в четверг, 28 мая.

«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», — отметила она.

Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания, уточнила Вуйнович.

Ранее сообщалось, что клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта.

Между тем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что вакцина от коронавируса, скорее всего, не станет универсальной, для каждой группы населения она может оказаться разной. Он пояснил, что прививка должна быть безопасной в том числе для беременных.

26 мая американская компания объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. К настоящему моменту пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии в мире скончались 355 629 пациентов, 2,35 миллиона человек выздоровели.

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