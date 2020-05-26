Эпидемиолог раскрыл особенности разработки вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса скорее всего не станет универсальной, для каждой группы населения она может оказаться разной. Особенности разработки препарата в эфире канала «Россия 24» раскрыл замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, прививка должна быть безопасной не только для здорового трудоспособного населения, но и для детей разного возраста, беременных, пенсионеров. «Поэтому это не значит, что появится одна универсальная вакцина», — сказал эпидемиолог, добавив, что немногие из находящихся в разработке препаратов дойдут до серийного производства в России.

Он предположил, что сама вакцинация начнется с наиболее уязвимых групп населения и граждан с хроническими заболеваниями.

Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. В случае успешного тестирования на добровольцах вакцинация россиян произойдет осенью и займет шесть-девять месяцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!