Определен срок начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора с 29 июня приступит к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор учреждения Ринат Максютов.

По его словам, для исследований отобрано три перспективных препарата, и ученые «идут в рамках графика». До конца июня планируется получить результаты испытаний на животных и дождаться разрешения Минздрава.

Также Максютов рассказал, что иже идет подготовка к массовому производству вакцин. «Мы надеемся, что вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после регистрации [вакцины]. Обязательной вакцинация может стать в случае, если коронавирус будет постоянно циркулировать», — сказал ученый.

25 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России академик РАН Александр Гинцбург раскрыл подробности разработки вакцины от коронавируса. Он рассказал, что сейчас заканчиваются доклинические исследования на мышах и морских свинках. «Проверили все возможные токсичности. Результат положительный», — сказал он. Кроме того, заканчивается исследование на обезьянах, в ходе которого была выявлена высокая иммуногенность и безопасность препарата.

До этого Гинцбург признался в том, что ученые проверили свою вакцину на себе. По его утверждению, негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили.

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