Российские ученые заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на себе

Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе свою векторную вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании. Об этом рассказал директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

Он заявил, что негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили. Он уточнил, что разработчики «не столько на себе испытывают, сколько себя защитили», чтобы дальше работать в условиях пандемии. Количество сотрудников, которые ввели себе вакцину, он не назвал.

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Пока что вакцина официально находится на доклинических испытаниях и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели ее самостоятельно. Испытания на добровольцах начнут после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава на клинические исследования.

Векторную вакцину получают методом генной инженерии. Академик объяснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет коронавирусный ген в клетки, после чего в них запускается синтез белков оболочки коронавируса. Таким образом иммунную систему «знакомят» с потенциальным врагом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты разработки вакцины от коронавируса могут появиться уже в конце июля. Он добавил, что над ней работают несколько разработчиков, проводятся доклинические испытания. Перед этим вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывают 47 вакцин на 14 платформах.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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