Раскрыты подробности неофициальных испытаний российской вакцины от коронавируса

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн раскрыл подробности неофициальных испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщает «Эхо Москвы».

По словам ученого, результаты испытаний хорошие, тесты продолжаются. «Вакцина испытана на животных и на добровольцах, она дает нейтрализующие антитела», — добавил Альштейн.

Он также заявил, что в августе вакцину зарегистрируют, после чего начнется ее наработка, однако если в России возникнет вторая волна пандемии коронавируса — по словам президента Владимира Путина, это может произойти осенью — ее могут не успеть произвести в необходимых объемах.

О разработке и испытаниях вакцины в НИЦ имени Гамалеи сообщил 22 мая директор данного учреждения, профессор Александр Гинцбург. Препарат, как утверждает глава центра, находится в финальной стадии доклинических испытаний и проверяется на приматах, но ученые ввели его себе сами для собственной защиты в условиях пандемии, побочных эффектов у них не обнаружено. В НИЦ ожидают, что официальные испытания на добровольцах начнутся в ближайшее время после проверки данных тестов на приматах и одобрения Минздравом запроса на разрешение клинических исследований. Гинцбург допустил, что этот этап может быть завершен к концу лета.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты разработки российской вакцины от коронавируса могут быть представлены к концу июля. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России разрабатываются 47 вакцин.

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