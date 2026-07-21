Стало известно о новой попытке ЕС обойти вето Венгрии по переговорам о членстве Украины

Совет ЕС попытается убедить Венгрию разблокировать переговоры о членстве Украины

Рабочая группа Совета Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения (COELA) на новом заседании 22 июля попытается убедить Венгрию разблокировать переговоры о членстве в объединении Украины и Молдавии. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на дипломатов ЕС в Брюсселе.

«В повестку дня COELA вновь внесены пункты, касающиеся результатов скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдавии. Ирландское председательство и государства ЕС во второй раз попытаются убедить представителя Венгрии поддержать решение утвердить результаты скрининга и направить обоим государствам письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам», — заявил собеседник издания.

Отправка письма является формальным началом процедуры открытия кластеров №2 «Внутренний рынок» и №3 «Конкурентоспособность».

Ранее сообщалось, что Венгрия 17 июля на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения заблокировала начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз по двум кластерам.