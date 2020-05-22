Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных

Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока. С соответствующим призывом в эфире телеканала «Россия 24» обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет в пятницу, 22 мая, в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Ему десять лет сидеть, а мы скажем: в лаборатории будут на тебе испытывать, но сидеть будешь только пять лет. Тысячи людей откликнутся!» — заявил политик.

Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе свою векторную вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании. По словам директора НИИ, академика РАН Александра Гинцбурга, негативных и побочных эффектов после применения выявлено не было. Он уточнил, что разработчики «не столько на себе испытывают, сколько себя защитили», чтобы дальше работать в условиях пандемии. Количество сотрудников, которые ввели себе вакцину, он не назвал.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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