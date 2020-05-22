В Дагестане срочно отремонтировали не работавший 10 лет морг

В Дагестане в городе Дербенте за неделю отремонтировали морг центральной городской больницы и в ближайшее время его можно будет использовать, сообщается на официальном сайте округа.

В здании отреставрировали внутренние помещения, кровлю, установили новые окна и двери, заменили холодильник и специальные столы для вскрытия.

Как уточняют в мэрии Дербента, обязательства по приведению морга в порядок взял на себя глава города Хизри Абакаров, после того, как узнал, в каком состоянии находилось помещение. Здание на тот момент было аварийным и не использовалось уже 10 лет. При этом единственный работающий морг в Южном территориальном округе Дагестана был расположен в селе Касумкент Сулейман-Стальского района.

17 мая появились первые официальные сообщения о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане. Глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов заявил о смерти более 40 врачей в республике и рассказал о тысячах случаев внебольничной пневмонии.

В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин. Он пообещал, что регион получит всю необходимую помощь, и поручил оперативно решить вопрос с нехваткой оборудования, врачей и тест-систем. В республику были отправлены сотрудники МЧС для дезинфицирования улиц. Минобороны объявило о строительстве в республике многофункционального медицинского центра на 200 коек для помощи зараженным коронавирусом.

В Дагестане на 22 мая зафиксировано 3 855 случаев заражения коронавирусом. 65 человек умерли, 2 882 выздоровели.

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