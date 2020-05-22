Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом. По данным на 21 мая, в стране зарегистрировали 8926 новых случаев COVID-19; 20 мая оперативный штаб отчитался о 8764 случаях; 19 мая в стране зарегистрировали 9263 случая, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета.

Всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

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