Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета. Соответствующие сроки обозначил в разговоре с ТАСС инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Он заявил, что в настоящее время предпосылок к возникновению резкого всплеска заболеваемости нет. Тем не менее он предположил, что в Россию вторая волна может прийти после того, когда в других странах пройдет ее пик. «Например, в Китае пик [второй] волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», — объяснил специалист.

По его оценке, отменять ограничительные меры в России пока рано. Тимаков напомнил, что всплеск заболеваемости будет минимальным, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и маcочный режим.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили Росси. о рисках слишком раннего снятия ограничений по коронавирус. В этом случае может произойти повторный всплеск распространения вируса, более серьезный. «Он может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет. Он будет среди людей, поэтому всегда нужно быть готовым идентифицировать каждого заболевшего и его контакты», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования.

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