В ВОЗ предупредили Россию о рисках раннего снятия ограничений по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об опасных последствиях слишком раннего снятия ограничений по коронавирусу: этот шаг грозит второй волной эпидемии. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

По ее словам, в этом случае может произойти повторный всплеск распространения вируса, более серьезный. «Он может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет. Он будет среди людей, поэтому всегда нужно быть готовым идентифицировать каждого заболевшего и его контакты», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Вуйнович добавила, что возврат к нормальной жизни потребует изменения мер инфекционной безопасности. В частности, работодатели должны будут обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции, гигиены рук и поверхностей. Эти правила позволят в дальнейшем сдерживать эпидемию до тех пор, пока не разовьется устойчивый коллективный иммунитет или не появится вакцина.

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Она добавила, что об устойчивом процессе снижения случаев заражаемости можно будет говорить через 2-3 недели. «Любая эпидемия зависит от человеческого поведения. Сейчас мы наблюдаем, что число новых случаев инфицирования снижается. Но требуется время, чтобы посмотреть динамику», — заключила представитель ВОЗ.

18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране удалось остановить. Несмотря на в целом непростую ситуацию с распространением коронавируса, динамика позитивная.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до более 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

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