Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.

Он рассказал, что требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие. «Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать», — сказал Онищенко. Он пояснил, что в таком случае риск превысит эффективность, так как иммунная система у пожилых людей «не дает такой адекватной реакции».

По словам Онищенко, в настоящее время нет необходимости в тотальной вакцинации населения, поскольку сегодня у большого количества людей иммунитет к коронавирусу вырабатывается естественным образом через легкое или бессимптомное течение заболевания.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович говорила, что в мире больше ста фармакологических компаний занимаются разработкой вакцины, восемь образцов находятся на стадии клинических исследований. По ее словам, массовое производство препаратов ожидается не раньше 2021 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!