Мишустин заявил об остановленном росте заболеваемости COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране удалось остановить. Несмотря на в целом непростую ситуацию с распространением коронавируса, динамика позитивная, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

«По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой», — заявил глава правительства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах страны. Она уточнила, что устойчивость снижения инфицирования зависит от соблюдения самоизоляции в майские праздники.

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исходов и 70 209 случаев выздоровления.

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