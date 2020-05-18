Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о лечении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает лечиться от коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

«Пока лечусь», — сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии. Он также поблагодарил за заботу о его здоровье.

О заражении представителя Кремля коронавирусом стало известно 12 мая. Тогда же диагноз подтвердился у его жены, фигуристки Татьяны Навки. Супруги находятся в больнице под контролем врачей.

Позже Песков описал течение болезни. По его словам, в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, затем повысилась температура. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

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