Заразившийся коронавирусом Песков вспомнил о «противовирусном» бейдже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил о «противовирусном» бейдже, который он носил в апреле, в интервью «Коммерсанту».

Песков поделился, что до сих пор возит бейдж в машине. При этом он напомнил, что снял его, когда журналисты стали писать о его вреде. Собеседник политика предположил, что, возможно, от блокатора не стоило избавляться. «Не исключено», — ответил пресс-секретарь.

Сотрудники СМИ заметили «противовирусный» бейдж у Пескова 8 апреля. Пресс-секретарь российского лидера пояснял, что купил его в аптеке, но не был уверен в его эффективности. Тогда журналисты рассказали ему, что у блокатора есть побочные эффекты — спутанность сознания и свистящее дыхание. Спустя два дня представитель Кремля избавился от бейджа.

Ранее Песков описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. О том, что он и его жена, фигуристка Татьяна Навка, заразились, стало известно 12 мая. Супруги находятся в больнице под контролем врачей. По словам Навки, с ними «все в порядке».

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрирован 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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