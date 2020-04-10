Песков объяснил отказ от «противовирусного» бейджа фразой «меня все напугали»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ от «противовирусного» бейджа. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
«Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным!» — сказал он.
8 апреля журналисты заметили наличие «противовирусного» бейджа у Пескова. Пресс-секретарь российского лидера пояснял, что купил его в аптеке, но не был уверен в его эффективности. Тогда журналисты рассказали ему, что у блокатора есть побочные эффекты — спутанность сознания и свистящее дыхание.
Спустя два дня журналисты написали, что представитель Кремля избавился от бейджа, и опубликовали фотографию, где видно, что «блокатора» вирусов уже нет.
В России в продаже можно найти такие виды устройств, как AirDoctor и «Блокатор». Последний называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра. Эксперты засомневались в его эффективности.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в 82 регионах России приблизилось к 12 тысячам. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения