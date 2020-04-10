Песков объяснил отказ от «противовирусного» бейджа фразой «меня все напугали»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ от «противовирусного» бейджа. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Меня просто все напугали, что он точно может быть вредным!» — сказал он.

8 апреля журналисты заметили наличие «противовирусного» бейджа у Пескова. Пресс-секретарь российского лидера пояснял, что купил его в аптеке, но не был уверен в его эффективности. Тогда журналисты рассказали ему, что у блокатора есть побочные эффекты — спутанность сознания и свистящее дыхание.

Спустя два дня журналисты написали, что представитель Кремля избавился от бейджа, и опубликовали фотографию, где видно, что «блокатора» вирусов уже нет.

В России в продаже можно найти такие виды устройств, как AirDoctor и «Блокатор». Последний называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра. Эксперты засомневались в его эффективности.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в 82 регионах России приблизилось к 12 тысячам. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек.

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